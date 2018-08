Ten Hag eist mentale kracht van Ajax voor duel met Emmen

,,We zijn tegen Kiev diep gegaan, dat is logisch, want dat vergt deze tegenstander ook van je. Nu moeten we dat zelf oproepen tegen een andere tegenstander'', zei Ten Hag. Hij wil een herhaling voorkomen van de eerdere thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo, toen Ajax tussen de twee Europese duels met Standard Luik in punten liet liggen voor de competitie (1-1). ,,We zijn fysiek en mentaal goed uit de wedstrijd tegen Kiev gekomen. Als je zo'n pot op de mat legt, werkt dat ook stimulerend. Daar krijg je energie van. We hopen tegen Emmen dezelfde sfeer in het stadion te creëren als tegen Kiev.''