Ten Hag na verlies: ‘Als je op negentig procent begint, loop je tegen een grote zeperd aan’

SamenvattingErik ten Hag was na de nederlaag van Ajax tegen FC Twente totaal niet te spreken over de instelling waarmee zijn ploeg aan de wedstrijd begon. De tweede competitienederlaag van het seizoen is daar volgens de coach een logisch gevolg van. ,,De ploeg was absoluut niet voorbereid om de strijd aan te gaan.”

Door Johan Inan



En dat terwijl Ten Hag zijn ploeg naar eigen zeggen nog zo wees op het gevaar van de maand december, ook omdat Ajax daarin vorig jaar terrein verloor in de eredivisie en haar waterloo vond in de Champions League. ,,Ik heb ze voorgehouden dat dit de maand is waarin ploegen punten verliezen. Dat betekent dus ook dat we kans krijgen om uit te lopen. Daarvoor moet je wakker zijn. De ploeg was absoluut niet voorbereid om de strijd aan te gaan tegen een gedreven Twente. We wisten dat we dat konden verwachten.”

Ajax imponeerde de afgelopen twee maanden juist met hongerige en productieve optredens die telkens tot grote overwinningen leidden in de eredivisie. ,,Dit hadden we de laatste weken niet gezien, maar dit krijg je dus als je op negentig procent begint. Dan loop je achter de feiten aan. We nog hebben geprobeerd en geknokt om in de wedstrijd te komen. Maar als je zo start, is dat ontzettend lastig. Dat is bij een paar spelers zeker niet gelukt. En als team dus ook niet. Het gevolg is dan een matige vertoning, een slecht resultaat en een grote zeperd.”

De eerste verliespartij in zeven wedstrijden, waarmee Ajax de koppositie kan verspelen, leverde Ten Hag ook nog de nodige personele zorgen op. De oefenmeester wisselde Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs uit voorzorg. Op slag van rust moest Lassina Traoré noodgedwongen naar de kant, hij greep naar zijn lies. Ten Hag kan nog niet inschatten of de spits beschikbaar is voor de clash tegen Atalanta. Hetzelfde geldt voor David Neres en Noussair Mazraoui, die tegen Twente ontbraken met blessures. ,,Voor Mazraoui ziet het er wel beter uit dan voor Neres”, kon Ten Hag nog wel over zijn ziekenboeg kwijt.

Volledig scherm Lassina Traoré haalde het einde van de wedstrijd niet. Hij moest vlak voor rust naar de kant met, zo leek het, een liesblessure. © ANP