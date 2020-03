Ten Hag: Natuurlijk was Ziyech niet blij

De van blessures herstelde Hakim Ziyech en Quincy Promes konden de kampioen uit Amsterdam niet bij de hand nemen. ,,Je kunt natuurlijk niet verwachten dat zij er meteen staan’’, zei Ten Hag, die ook gevraagd werd naar het misbaar dat Ziyech maakte toen hij werd vervangen. ,,Ik wisselde Hakim omdat hij eigenlijk maar 60 of 70 minuten kon spelen. En het was al 0-2. Natuurlijk was hij niet blij. Maar nu begrijpt hij het wel.’’



Ryan Babel zat gisteren niet bij de selectie. Hij heeft een kuitblessure. Promes en Ziyech werden recent ook getroffen door blessures. Voor Ten Hag is dat nog geen reden om eens dringend met zijn medische staf te gaan praten. ,,Ik zie nog geen verband tussen die blessures.’’