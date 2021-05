Ten Hag over terughalen Brobbey: ‘Overmars is ermee bezig, maar weet niet of het mogelijk is’

Ajax-coach Erik ten Hag is gecharmeerd van Kamaldeen Sulemana. ,,Hij is een aantrekkelijke speler die technisch vaardig is en op avontuur gaat en heel veel snelheid heeft”, zei hij over 19-jarige aanvaller van het Deense FC Nordsjaelland.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars reisde maandag naar Denemarken om Sulemana aan het werk te zien tegen FC Kopenhagen. ,,We moeten nu kijken of we zijn komst kunnen concretiseren”, zei Ten Hag bij ESPN. ,,Of zijn komst mogelijk is.”



Ajax nam vorig jaar Mohammed Kudus over van FC Nordsjaelland. Volgens Deense media staat Sulemana ook in de belangstelling van Manchester United en Bayer Leverkusen.

Ajax heeft nog geen beslissing genomen over de toekomst van Oussama Idrissi in Amsterdam. De club huurde de buitenspeler de afgelopen maanden van Sevilla. Ten Hag gaf hem weinig speeltijd. ,,Maar dat komt ook omdat hij Dusan Tadic voor zich heeft”, zei hij. ,,Ik ben zeer tevreden over Oussama. Hij deed het uitstekend op de training en past als persoon ook bij ons.”

Ajax onderzoekt ook nog of het Brian Brobbey nu alweer terug kan kopen van RB Leipzig. De 19-jarige spits zette in in maart zijn handtekening onder een lucratief vierjarig contract bij RB Leipzig. De geboren Amsterdammer verlaat Ajax in de zomer normaal gesproken transfervrij.



Brobbey vertelde twee maanden geleden dat hij vanwege trainer Julian Nagelsmann voor Leipzig heeft gekozen. Die coach vertrekt echter naar Bayern Munchen. Ook technisch directeur Markus Krösche neemt aan het einde van het seizoen afscheid van RB Leipzig.

,,Ik weet dat Overmars daarmee bezig is”, zei Ten Hag over het terughalen van Brobbey. ,,Maar ik weet echt niet of het mogelijk is om hem terug te kopen. Ik weet ook nog niet hoe Brobbey daar precies instaat. Hij is daar zelf nog niet heel uitgesproken over geweest. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft daar nog niet eens een wedstrijd gespeeld.”