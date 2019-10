Ten Hag respecteert VS-keuze Dest: ‘Ik heb nooit mijn voorkeur uitgesproken’

Erik ten Hag respecteert de keuze van Sergiño Dest (18) om voor de Verenigde Staten te kiezen. De trainer van Ajax sprak in de voorbije weken meerdere keren met de talentvolle rechtsback over zijn beslissing.

Door Freek Jansen

,,Dat was vooral sparren’’, aldus Ten Hag. ,,Hem een spiegel voorhouden, voor- en nadelen laten inzien. Ik heb tegen hem mijn voorkeur nooit uitgesproken, want het was zijn keuze. Voor de rest van zijn leven. Die hebben we te respecteren en dat doen we ook.’’

Ten Hag, die morgen in het uitduel met PEC Zwolle over een fitte selectie kan beschikken, ziet Dest vooralsnog de concurrentiestrijd winnen van Noussair Mazraoui. Toch ziet de trainer de Marokkaanse verdediger groeien. ,,Hij heeft een moeilijke start van het seizoen gehad. Door de Afrika Cup is hij laat ingestroomd. Vervolgens heeft hij met blessures te kampen gehad. Noussair is nog niet op het niveau van vorig seizoen, maar is zich nu wel terug aan het knokken. Iedereen heeft vorig seizoen kunnen zien hoe waardevol hij voor Ajax kan zijn. Het is van groot belang dat hij mentaal en fysiek top wordt, zodat Noussair de interne competitiestrijd goed kan aangaan.’’