Ten Hag verlengt contract bij Ajax: ‘We willen de topclubs in Europa ergeren’

Contract tot 2023Erik ten Hag is ook komend seizoen de hoofdtrainer van Ajax. De 51-jarige coach uit Haaksbergen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis. Hij ligt nu tot medio 2023 vast in Amsterdam. Zijn oude contract liep tot de zomer van 2022.

Ten Hag werd de afgelopen dagen in de Engelse media al gelinkt aan Tottenham Hotspur, nadat die club vorige week maandag José Mourinho ontsloeg. Ten Hag heeft nu dus besloten zijn contract bij Ajax met een jaar te verlengen. ,,We willen werken aan een succesvol en attractief Ajax”, zegt Ten Hag op de clubsite van Ajax. ,,Ik weet wat ik hier heb en ik weet met welke mensen ik hier werk. Daarnaast weet ik hoe we de volgende stap weer kunnen zetten. Ik ben hier gelukkig. Ergens komen is één, ergens blijven is twee. In het buitenland staat Ajax op de kaart. We krijgen daarvoor de erkenning, maar we willen nog meer. We willen nog hoger en de topclubs in Europa ergeren.”

Ten Hag stond serieus in de belangstelling van andere clubs, vertelt technisch directeur Marc Overmars. ,,Maar ik denk dat voor Erik heel belangrijk is dat hij de mogelijkheden ziet in het elftal. En dat er nog rek in zit.”

Dat zijn naam op lijstjes voorkomt geeft volgens Ten Hag aan dat Ajax goed bezig is. ,,Dan zie je dat spelers in de belangstelling komen, maar ook trainers. De successen geven krediet, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.”

Overmars is bijzonder tevreden met de prestaties die onder de huidige trainer de afgelopen jaren zijn behaald. ,,Wat hij heeft gepresteerd is enorm goed geweest. Onder andere het bijzondere jaar in de UEFA Champions League. Maar ook dit jaar bijvoorbeeld - zeer waarschijnlijk - weer de dubbel. Ik denk dat Erik ook nog steeds beter wordt als coach.”

Volledig scherm Erik ten Hag met zijn assistenten Christian Poulsen, Michael Reiziger en Winston Bogarde. © Pro Shots / Stanley Gontha

Tweede dubbel als coach in de maak

Ten Hag maakte op 27 december 2017 de overstap van FC Utrecht naar Ajax. Hij won in zijn eerste halfjaar bij Ajax, waar hij Marcel Keizer opvolgde, nog geen prijzen. In het seizoen 2018/2019 hielp hij Ajax aan de dubbel en bereikte Ajax bijna de finale van de Champions League, totdat Spurs-aanvaller Lucas Moura die droom aan duigen schoot met een hattrick in de Johan Cruijff Arena. Vorig seizoen won Ajax geen prijzen. In de halve finale van de KNVB-beker was FC Utrecht te sterk en de competitie, waarin Ajax op doelsaldo boven AZ eindigde, werd niet afgerond vanwege het coronavirus.

Ajax won dit seizoen al de KNVB-beker door Vitesse te verslaan in de finale. Afgelopen zondag werd Ajax na de 2-0 zege op AZ al officieus kampioen. De titel kan dit weekend definitief worden veiliggesteld. Ajax speelt zondagmiddag (14.30 uur) thuis tegen FC Emmen, een week later volgt het bezoek aan Feyenoord. In de kwartfinales van de Europa League werd Ajax eerder deze maand uitgeschakeld door AS Roma. De nummer zeven van de Serie A verloor gisteravond in de halve finale met 6-2 van Manchester United.

