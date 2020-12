Ten Hag: ‘Wie presteert, wordt leeggeroofd’

eindejaarsinterview Scheids­rech­ter Kevin Blom werd door corona kebabbezor­ger: ‘Alle fooi ging naar het goede doel’

22 december Topscheidsrechter Kevin Blom kwam in 2020 maanden thuis te zitten door de coronapandemie en floot vervolgens wedstrijden in lege stadions. Feyenoord-Sparta zonder publiek is net even anders dan een kolkende Kuip. En waarom was de Alphenaar nou kebabbezorger?