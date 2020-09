Ten Hag wil dat Dest blijft: ‘Als hij vertrekt, moet er iets aanvaardbaars voor terugkomen’

Bayern München heeft zich als eerste geïnteresseerde Europese topclub bij zowel club als speler gemeld. Ajax veegde ook al een bod van de Duitse grootmacht en voormalige werkgever van Ten Hag van tafel. ,,Er is veel interesse voor al onze spelers. Dest maakt een mooie ontwikkeling door dus daar staan we er niet raar van te kijken.”

Hoe Ten Hag tegenover een eventuele transfer van zijn Amerikaanse back staat, juist nu de spoeling in zijn defensie al dun is? ,,Ik wil niet dat hij gaat, maar het is niet zo simpel dat hij dan blijft. Dat zou ik wel wensen maar de dynamiek eromheen heb je niet altijd in de hand. We moeten ook aan onszelf denken. We willen een sterke selectie. Dus als Dest gaat moet er iets aanvaardbaars voor terugkomen.”