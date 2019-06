Ten Hag wil selectie intact houden: ‘We vechten voor elke speler’

Door Nik Kok



,,Maar ik sta er nuchter in. Iemand als Hakim Ziyech kan vertrekken. Maar hij kan ok blijven. Dat moeten we zien. Het is ook niet nieuw. Het is elk jaar hetzelfde. Je weet niet waar je aan toe bent.” Hij heeft er geen rekening mee gehouden in zijn overweging om bij Ajax te blijven. Onlangs verlengde Ten Hag zijn contract. ,,Maar we hebben wel een afspraak gemaakt met elkaar dat er een sterke selectie zal zijn. En daar hebben we de mogelijkheden voor. Ajax gaat altijd voor de beste optie, we zijn alert op de transfermarkt. En pro-actief. Zoals we met Quincy Promes hebben gedaan bijvoorbeeld.” En dus kijkt de landskampioen bijvoorbeeld ook nog hoe het, het aanstaande vertrek van Matthijs de Ligt kan opvangen. ,,We hebben Lisandro Magallan, Per Schuurs en Joël Veltman. Zij zouden het ook kunnen.”