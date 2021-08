Ten Napel (77) neemt na 45 jaar afscheid als commentator: ‘Fijn weekend en blijf gezond’

video Eerste prijs ligt voor het oprapen, maar geniet Johan Cruijff Schaal wel prioriteit bij Ajax en PSV?

6 augustus Een ontketend PSV wekt sterk de indruk komend seizoen in staat te zijn de kloof met het oppermachtig geachte Ajax te verkleinen. De vraag is echter of dat tijdens de kraker om de Johan Cruijff Schaal morgen al te zien zal zijn.