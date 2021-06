Terugkeer Pröpper maakt nieuwsgierig naar de plannen van Schmidt bij PSV

Samenvatting Zakelijk Oranje verslaat ook Oostenrijk en gaat naar achtste finales in Boedapest

18 juni Zorgeloos en zakelijk verzekerde Oranje zich vanavond van de groepswinst in poule C, dankzij een 2-0 overwinning op een pover Oostenrijk. Memphis Depay en Denzel Dumfries maakten de goals in Amsterdam. Een gunstige route gloort: pas over tien dagen begint het echte werk in Boedapest, waar Oranje in een vol stadion de achtste finale van het EK gaat spelen.