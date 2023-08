Terwijl Ajax ‘beste speler’ Mohammed Kudus volgend jaar naar de absolute top wil brengen, kan hij zomaar nu al vertrekken

KKD speelronde 2 Duel tussen Telstar en SC Cambuur tweemaal stilgelegd, ADO Den Haag krijgt pak slaag

De wedstrijd tussen Telstar en SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie is gisteravond tweemaal stilgelegd nadat er bekers met bier op het veld werden gegooid. Het duel eindigde uiteindelijk in een 2-3 zege voor de Leeuwarders.