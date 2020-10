Thomas van Bommel maakt net als vader Mark eerste profgoal tegen Helmond Sport

Vader Mark maakte in 1994 zijn eerste profdoelpunt ook tegen Helmond Sport in de eerste divisie, als talentvolle middenvelder van Fortuna Sittard. Van Bommel speelde daarna nog voor PSV, FC Barcelona, Bayern München, AC Milan en opnieuw PSV. Hij kwam 79 keer uit voor Oranje.



De jonge Van Bommel deed dit seizoen pas negen minuten mee: twee tegen FC Den Bosch (2-0 nederlaag) in september en vorige week zeven tegen Jong Ajax, dat met 1-5 won in Maastricht. Vanavond leek MVV opnieuw te gaan verliezen bij een invalbeurt van Van Bommel, nadat Jelle Goselink kort na rust een penalty had benut namens Helmond Sport. Van Bommel kwam in de 86ste minuut in het veld voor Kai Heerings en kreeg in de blessuretijd de bal voor zijn voeten, waarna hij vanaf de rand van het strafschopgebied met enig fortuin raak schoot. MVV staat op plek 14, Helmond Sport op plek 16.