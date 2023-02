Thomas van den Belt na gele kaart: ‘Jongens van Jong Ajax scholden met kanker, nu ben ik geschorst’

PEC Zwolle kreeg maandagavond in de extra tijd van de tweede helft een penalty tegen, maar Jong Ajax-aanvoerder Christian Rasmussen zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Jasper Schendelaar. Daardoor bleef het 0-0 en hielden beide ploegen een puntje over aan de wedstrijd waarin onder anderen Brian Brobbey een basisplek had. Vlak na die strafschop kreeg Van den Belt, net als Jong Ajax-speler Gabriel Misehouy, een gele kaart na een opstootje. ,,Ik weet niet of ik het moet zeggen, maar er waren wat jongens die met kanker scholden", zei de PEC-middenvelder na afloop voor de camera van ESPN.

,,Ik vond het niet netjes, daarom zei ik er wat van, maar uiteindelijk ben ik geschorst omdat ik de veroorzaker van een opstootje ben", aldus Van den Belt, die vindt dat dit soort gescheld niet op een voetbalveld thuishoort. ,,Ik hoorde dat iemand dat zei en toen liep ik naar hem toe. Ik vroeg: waarom doe je dat? Misschien een beetje met een duwtje. Toen gaf de scheidsrechter me geel. Ik was al een beetje geïrriteerd, maar ja, wel mijn vijfde gele kaart dus, waar ik ook wel wat van vind. Maar goed, als scheidsrechter is het ook lastig. Je kunt er niet veel mee als je het zelf niet hoort, maar dit hoort gewoon niet op een voetbalveld. Maar misschien moet ik maar niets meer zeggen.”

Feyenoord

Van den Belt was deze winter dicht bij een overstap naar Feyenoord, maar de clubs kwamen er niet uit. ,,Ik had graag de stap willen maken. Ik had alles klaar staan om naar Rotterdam te rijden en te tekenen, maar jammer genoeg is het niet rond gekomen", aldus Van den Belt, die nog wel goede hoopt heeft op een overstap in de zomer. ,,We hebben afspraken gemaakt en ik hoop dat de club zich daaraan houdt. Volgens mij is het vrij helder, de afspraken staan helder op papier", aldus de middenvelder, die ook snapt dat PEC Zwolle hem deze winter niet liet gaan: ,,De club wil promoveren dus ik snap ook dat de club zegt: we doen het niet. Ik had vorig seizoen niet gedacht dat ik nu hier zou staan en dat clubs interesse hebben.”