Thy terug in basis van VVV na stamceldonatie

De Venlonaren missen Johnatan Opoku wegens een kuitblessure. Ralf Seuntjens ontbreekt in het duel met de Tukkers wegens een schorsing, na zijn rode kaart tegen PSV. ,,Twente heeft prima spelers en een goede ploeg en staat veel te laag op de ranglijst", zei Steijn over de tegenstander, waar coach Gertjan Verbeek begin deze week moest vertrekken. ,,Of zo'n trainerswissel gunstig of ongunstig voor ons is, dat weet je nooit."