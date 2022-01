Tiende nederlaag op rij voor Willem II, Sadílek schiet FC Twente naar vierde plaats

De ploeg van Fred Grim begon nog goed aan het seizoen, maar heeft nu de laatste tien competitieduels verloren. Tegen FC Twente speelde Willem II compact en met strijdlust, waardoor het lang bleef meedoen in de wedstrijd.



De eerste kans was voor de bezoekers. Ricky van Wolfswinkel leek al vrij snel voor de 0-1 te gaan zorgen, maar via een been van Derrick Owusu ging de inzet over de lat. In het tweede deel van de eerste helft zag FC Twente twee treffers afgekeurd worden. Eerst kopte Daan Rots raak en had de VAR lang nodig om het vlagsignaal van de grensrechter te bevstigen; tien minuten later werd Van Wolfswinkel teruggefloten vanwege een overtreding op Willem II-doelman Timon Wellenreuther voordat Manfred Ugalde de bal over de lijn schoot.

Maar Willem II kwam alsnog op achterstand na een afgeslagen corner. De bal belandde uiteindelijk voor de voeten van Michal Sadilek, die hard en laag uithaalde: 0-1. Juist een doelpunt van de speler die eigenlijk geschorst was, maar daartegen in beroep ging en daardoor nog mee mocht doen in Tilburg.

Vlak voor rust kreeg Willem II eindelijk een goede kans. Elton Kabangu werd diep gestuurd en haalde diagonaal uit; Jeffrey de Lange - de vervanger van de geblesseerde Lars Unnerstall - wist het harde schot tot corner te verwerken.

FC Twente bleef ook in de tweede helft de bovenliggende partij, maar zo lang het ‘maar’ 0-1 was, bleef er hoop in de Tilburgse harten. Na een krap uur spelen had Van Wolfswinkel het duel voortijdig kunnen beslissen, maar de aanvaller kopte vrijstaand naast.

Direct daarna voerde Fred Grim zijn eerste wissel door; Argyris Kampetsis kwam in het veld voor Max Svensson. Langzaam maar zeker kwam Willem II wat vaker op de helft van de tegenstander en wist zelfs af en toe even druk te zetten, maar heel grote scoringskansen bleven uit.

In de slotfase had FC Twente-trainer Ron Jans nog de luxe om Virgil Misidjan en Vaclav Cerny in te brengen. Fred Grim zag op zijn reservebank geen enkele aanvaller meer zitten met wie hij het slotoffensief extra kracht bij kon zetten.

Zo bleef het 0-1 in Tilburg en zal het in de resterende veertien wedstrijden moeten gebeuren voor Willem II.

Volledig scherm © Pro Shots / Remko Kool

Volledig scherm © Frank Laracker / DCI Media

