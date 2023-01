Tiental RKC doet uitstekende zaken met zege op slap FC Emmen

Zo’n veertig familieleden van RKC-trainer Joseph Oosting zaten op de tribune in Waalwijk, maar een groot deel daarvan als Emmen-supporter. Oosting zelf draagt FC Emmen ook een heel warm hart toe, maar wilde deze wedstrijd juist vanwege zijn verleden erg graag winnen.

Zo startte RKC ook. Volle bak, fel en met Michiel Kramer in plaats van Yassin Oukili met veel aanvallende intenties. En met succes. Want na vier minuten was het Kramer die met een fraai hakje achter het standbeen langs Emmen-doelman Mickey van der Hart verschalkte: 1-0.

Binnen het half uur was het zelfs al 2-0, een doelpunt waar je op kon wachten want RKC was een stuk sterker. Het was een goal van de backs, de voorzet was van Thierry Lutonda, Julian Lelieveld schoot hard binnen.

Vreemde rode kaart

Emmen zette daar weinig tegenover en RKC zat op rozen toen de ploegen aan de tweede helft begonnen. Maar het moment dat de wedstrijd op zijn kop zette, was de directe rode kaart van Iliass Bel Hassani. Net twee wedstrijden terug van zijn schorsing, werd hij opnieuw vroegtijdig naar de kant gestuurd. Een vreemd moment, omdat de scheidsrechter, die er dichtbij stond, door liet spelen. Maar de VAR greep in, zag dat Bel Hassani de enkel van zijn tegenstander raakte en de arbiter ging erin mee dat die overtreding een rode kaart verdiende.

Emmen rook bloed en ging vol in de aanval. De ploeg van Dick Lukkien drong aan, maar kwam niet veel verder dan wat dreigende momenten en een schot in de handen van Vaessen. RKC zakte in, speelde het volwassen uit en kon uiteindelijk genieten van de eerste driepunter van 2023. Een cadeautje voor de trainer, die zondag zijn 51ste verjaardag viert.

