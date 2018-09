Tikfoutje: 'Nederalnd' op vaantje in Parijs

Wijnaldum: Leren om niet meer zulke kansen weg te geven

0:18 Georginio Wijnaldum heeft een dubbel gevoel overgehouden aan het duel met wereldkampioen Frankrijk. De middenvelder van Oranje was best tevreden over de manier waarop het Nederlands elftal speelde in het Stade de France. Een resultaat bleef echter uit, omdat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman twee doelpunten weggaf (2-1).