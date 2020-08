Timo Baumgartl is weer gelukkig en gretig bij PSV: ‘Het rouleren in het team was onbegrijpelijk’

ADO Den Haag Gif is terug bij ‘papa’ Beugels­dijk: ‘Ik moet boos zijn, dan ben ik op mijn best’

7:09 Eindelijk kan Tom Beugelsdijk (bijna 30) weer het veld op voor wedstrijden. De bewijsdrang is groot, in de wetenschap dat ADO Den Haag heel blij mag zijn met nog een seizoen eredivisievoetbal. ,,Het is ons duidelijk dat we elk duel moeten knallen.’’