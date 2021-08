Titelstrijd tussen Ajax en PSV is onmiddellijk losgebarsten

Door Johan Inan



Hoewel niet iedereen in Amsterdam het daar mee eens zal zijn, is de sensationele zege van PSV op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal het beste wat de top van de eredivisie kon overkomen. De angel leek voor de komende jaren wel uit de titelstrijd getrokken door Ajax, dat eerder dit jaar fluitend het 35ste landskampioenschap veroverde. Maar zaterdag bevestigde het ontketende PSV overtuigend dat niets minder waar is. De titelstrijd is onmiddellijk losgebarsten.



Voor de neutrale toeschouwer was de dreun van PSV in meer opzichten een geschenk uit de hemel. Niet alleen omdat de ploeg aantoonde de verhoudingen nog te kunnen kantelen. Het topvoetbal dat supporters bij hun rentree in het stadion voorgeschoteld kregen, was zeer hoopgevend voor de toekomst van het Nederlandse voetbal. Eens te meer bleek dat Ajax en PSV elkaar naar grotere hoogten stuwen.