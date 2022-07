Tom Beugelsdijk door de KNVB geschorst voor online gokken op wedstrijden

,,Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor onrechtmatige beïnvloeding van het verloop van wedstrijden (matchfixing). In het onderzoek is Beugelsdijk gehoord en is vast komen te staan dat hij, gedurende de seizoenen 2013/’14 tot en met 2020/’21, via een online aanbieder weddenschappen heeft afgesloten op wedstrijden in competities waarin hij als speler van ADO Den Haag dan wel Sparta heeft deelgenomen, te weten wedstrijden in de eredivisie, TOTO KNVB beker en/of Supercup", zo laat de KNVB weten.