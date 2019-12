Toni Lato neemt al afscheid bij PSV en speelde geen seconde in de eredivisie

De van Valencia gehuurde linksback nam na PSV-PEC Zwolle in de kleedkamer via een speech al afscheid van zijn ploeggenoten. Hoewel er nog geen sprake is van een definitieve transfer, lijkt hij zaterdag inderdaad voor de laatste keer het rood-wit van PSV te hebben aangetrokken.

De komst van Lato (foto) had afgelopen zomer veel voeten in aarde en liep uiteindelijk uit op een ongekend fiasco. Hij kwam welgeteld één officiële wedstrijdminuut in actie voor PSV, in de thuiswedstrijd tegen Apollon Limassol om kwalificatie voor de Europa League-groepsfase. Hij had daarin twee balcontacten. Lato speelde niet in de eredivisie en zelfs niet in het bekerduel met GVVV. In een paar oefenduels was hij er wel bij.