TOP Oss bindt ook NEC aan zegekar en pakt vierde zege op rij

Na een half uur spelen kreeg NEC de eerste grote kans via Okita, maar hield keeper Bo Geens de hoek klein om vervolgens zijn schot te keren. De daaropvolgende corner plukte hij geroutineerd uit de lucht. Dat hij de bal vervolgens per ongeluk tegen de scheidsrechter aan wierp, vatte die laatste sportief op. TOP bleef gecontroleerd spelen en dat werd beloond in de extra tijd voor rust. Een hoge bal naar voren leidde tot totale verwarring bij de Nijmeegse achterhoede, waarop een van de chaos profiterende Kyvon Leidsman de bal van dichtbij over de achterlijn tikte: 0-1.



In het eerste kwartier na rust zocht NEC naarstig naar openingen die TOP niet van plan was te geven. Omgekeerd kreeg Cas Peters wel een dot van een kans op het hoofd, maar kopte hij van dichtbij de bal de handen van keeper Norbert Alblas in. Naarmate de tweede helft dichter naar het einde kroop, groeiden de frustratie bij de thuisploeg.