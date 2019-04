Toppers en Borsato zitten Oranjevrouwen in de weg

Niet Feyenoord of Ajax liggen dwars, maar Marco Borsato en De Toppers. Zij bezetten de stadions waardoor de Leeuwinnen nu in het Philips Stadion in Eindhoven spelen. Het is al langer een breed gekoesterde wens binnen de vrouwentak van de KNVB om een wedstrijd te spelen in de twee grootste stadions van Nederland.

Dat gisteren het AFAS Stadion in Alkmaar niet tot de nok gevuld was, zegt haar niet veel. ,,We zitten pas in april, twee maanden van het WK, op een dinsdagavond om 18.30 uur”, aldus Wiegman, die rekent op veel oranje op de tribunes in Frankrijk en hoopt op een uitverkocht huis in Eindhoven op 1 juni. En, vooruitblikkend: ,,Als we een goed WK spelen, lijkt het me hartstikke mooi om daarna een keer in De Kuip of Arena te spelen.”