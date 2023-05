Toptransfer? Andries Noppert kiest voorlopig voor Fries geluk in Heerenveen

Na het WK met Oranje leek een droomtransfer reëel voor Andries Noppert. Een half jaar later is juist een contractverlenging in de maak bij Heerenveen, waar de doelman zich thuisvoelt en gewaardeerd weet. Maar is de kans op het grote geld daarmee verkeken?

Het leek na het winterse WK in Qatar slechts een kwestie van tijd. Andries Noppert (29 inmiddels) zette zichzelf met een reeks betrouwbare optredens op het hoogste mondiale podium nadrukkelijk in de etalage. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal vond de goalie uit Joure ronduit de beste van Nederland. Dus een transfer naar een veel grotere club dan SC Heerenveen kon haast niet uitblijven.

Maar zie nu, nog maar enkele maanden later, en het perspectief van Noppert lijkt zo’n beetje 180 graden gedraaid. In de eredivisie kwam de ruim 2 meter lange doelman sinds het WK nog welgeteld drie keer in actie bij zijn club, vervolgens verdween hij van het toneel. Een slepende liesblessure houdt hem sinds januari aan de kant. Omdat de kwetsuur niet goed wilde herstellen, werd in april besloten tot een operatie. Onduidelijk is of Noppert dit seizoen überhaupt nog in actie kan komen voor Heerenveen.

Quote Andries Noppert liet de hele provincie tijdens het WK met de borst vooruit lopen

De vraag is eveneens hoe de nieuwe bondscoach Ronald Koeman hem beoordeelt. Gedurende zijn afwezigheid worden de kaarten onder de lat bij het Nederlands elftal opnieuw geschud, waardoor Noppert zijn plek bovenaan de pikorde allicht al kwijt is. En zou Koeman niet liever zien dat zijn doelmannen zich wekelijks bewijzen bij clubs in de Europese top of subtop, in plaats van bij een Nederlandse middenmoter?

Maar Noppert zit voorlopig wel goed bij Heerenveen. De Fries wordt er op handen gedragen, is boegbeeld van de club en liet de hele provincie tijdens het WK met de borst vooruit lopen. Zijn geliefde club gaat hem een verbeterde aanbieding doen om zijn tot 2024 lopende contract op te waarderen en te verlengen. Noppert heeft daar zelf ook wel oren naar, omdat hij het simpelweg naar zijn zin heeft in Heerenveen.

Met het zetten van zijn handtekening geeft Noppert het signaal af dat geïnteresseerde clubs voorlopig niet hoeven aan te kloppen bij technisch manager Ferry de Haan. Hoewel door zijn omgeving niet helemaal wordt uitgesloten dat het alsnog tot een zomerse transfer komt, is het niet ‘des Nopperts’ om de supporters eerst lekker te maken met een nieuw contract, om daarna de deur alsnog achter zich dicht te trekken.

Het perspectief van januari lijkt zo al weer heel lang geleden. Noppert besefte zelf ook dat hij zijn status als WK-keeper maar beter zo snel mogelijk kon verzilveren. Er werd door clubs uit grotere competities ook volop geïnformeerd naar zijn beschikbaarheid, maar mede door zijn blessure kwam het niet tot een overgang. Noppert verbaasde zich ook wel eens over de plotse gekte rond hem. Door zijn doorbraak bij Oranje kon hij niet langer anoniem een wandelingetje maken door een willekeurig winkelcentrum.

Of een club uit een grote competitie met daarbij een miljoenensalaris nog steeds bereid is Noppert aan te trekken, moet blijken. Heerenveen is bij een nieuw contract voor Noppert voorlopig spekkoper. Coach Kees van Wonderen kan rekenen op kwaliteit op het veld, fans dragen hem op handen en de penningmeester kan zich nog steeds verheugen op een forse winst bij verkoop. Noppert kwam afgelopen zomer transfervrij over van Go Ahead Eagles.

