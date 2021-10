Tottenham zonder Kane en Son tegen Vitesse, Bergwijn klaar voor rentree: ‘Vitesse is altijd moeilijk’

Hugo Lloris is de enige speler van Tottenham die het afgelopen weekend in actie kwam tegen Newcastle United en wel meereist naar Nederland voor het duel met Vitesse. Naast Kane, Son en Lucas blijven dus ook Emerson Royal, Cristian Romero, Eric Dier, Sergio Reguilón, Oliver Skipp, Pierre-Emile Höjbjerg en Tanguy Ndombélé achter in Londen. Jammer voor de fans in Stadion Gelredome, dat volledig uitverkocht is.

,,Zondag wacht weer een wedstrijd tegen West Ham United. We proberen alle competities en wedstrijden te respecteren, maar we denken dat het nu beter is om wat spelers acht te laten zodat ze goed kunnen herstellen en zondag weer mee kunnen doen", legde coach Espírito Santo uit.

Steven Bergwijn.

Wie wel van de partij is, is Steven Bergwijn. De Nederlander is hersteld van een enkelblessure en zal aan de aftrap verschijnen. ,,Stevie begon het seizoen heel goed, helaas raakte hij geblesseerd en sindsdien heeft hij het moeilijk. Hij is een zeer getalenteerde speler en uniek binnen ons team. Hij kan ons veel bieden. We hebben Stevie nodig, ik herhaal: we hebben Stevie nodig dus ja, hij gaat beginnen. Hij voelt zich goed", aldus de Portugese coach.

Bergwijn zelf schoof ook aan bij de persconferentie en de Nederlander gaf aan dat hij Vitesse een lastige tegenstander vindt: ,,Toen ik in Nederland speelde, was Vitesse altijd moeilijk. Ze spelen goed voetbal, maar wij zijn Tottenham en hebben ook veel kwaliteit", aldus Bergwijn, die logischerwijs blij was dat zijn blessure voorbij is: ,,Ik weet wat ik kan en het is nu tijd om mezelf weer te laten zien. Ik weet dat ik meer in mijn mars heb. Jullie zullen spoedig het beste van mij zien.”

