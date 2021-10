Tottenham zonder wereldsterren tegen Vitesse, Bergwijn klaar voor rentree: ‘Vitesse is altijd moeilijk’

Hugo Lloris is de enige speler van Tottenham die het afgelopen weekend in actie kwam tegen Newcastle United en wel meereist naar Nederland voor het duel met Vitesse. Naast Kane, Son en Lucas blijven dus ook Emerson Royal, Cristian Romero, Eric Dier, Sergio Reguilón, Oliver Skipp, Pierre-Emile Höjbjerg en Tanguy Ndombélé achter in Londen. Jammer voor de fans in Stadion Gelredome, dat volledig uitverkocht is.

,,Zondag wacht weer een wedstrijd tegen West Ham United. We proberen alle competities en wedstrijden te respecteren, maar we denken dat het nu beter is om wat spelers acht te laten zodat ze goed kunnen herstellen en zondag weer mee kunnen doen", legde coach Espírito Santo uit. De coach mist bovendien de geblesseerden Matt Doherty and Ryan Sessegnon. ,,Wij nemen de Conference League wel degelijk serieus. Ik praat ook niet van een B-keus. Deze keuze is ingegeven na een analyse van het team. Ik kijk wat het beste voor ons is. We hebben een zwaar programma, met na zondag ook weer een midweekse wedstrijd (Burnley in de League Cup, red.). Daarom doen we dit.”

Steven Bergwijn

Wie wel van de partij is, is Steven Bergwijn. De Nederlander is hersteld van een enkelblessure en zal aan de aftrap verschijnen. ,,Stevie begon het seizoen heel goed, helaas raakte hij geblesseerd en sindsdien heeft hij het moeilijk. Hij is een zeer getalenteerde speler en uniek binnen ons team. Hij kan ons veel bieden. We hebben Stevie nodig, ik herhaal: we hebben Stevie nodig dus ja, hij gaat beginnen. Hij voelt zich goed", aldus de Portugese coach.

Volledig scherm Steven Bergwijn. © EPA

Bergwijn zelf gaf aan dat hij Vitesse een lastige tegenstander vindt: ,,Toen ik in Nederland speelde, was Vitesse altijd moeilijk. Ze spelen goed voetbal, maar wij zijn Tottenham en hebben ook veel kwaliteit", aldus Bergwijn, die logischerwijs blij was dat zijn blessure voorbij is: ,,Ik weet wat ik kan en het is nu tijd om mezelf weer te laten zien. Ik weet dat ik meer in mijn mars heb. Jullie zullen spoedig het beste van mij zien.”

Thomas Letsch

Vitesse-coach Thomas Letsch neemt de informatie vanuit Londen voor kennisgeving aan. Bij Spurs start nu Steven Bergwijn, die terugkomt van een blessure. ,,Tottenham Hotspur heeft 25 spelers met grote kwaliteiten”, zegt de Duitser. ,,Als Kane en anderen niet meedoen, staat er nog een goed team. Een gretig team ook, daar ben ik van overtuigd. Onze taak wordt er niet makkelijker mee als anderen spelen. Want die willen zich bewijzen en zullen alles doen om te winnen. Dit wordt gewoon een heel zware klus.”

Bij Vitesse kijkt iedereen uit naar de Europese wedstrijd met Spurs, het derde duel in Groep G van de Conference League. De eredivisionist uit de hoofdstad van Gelderland droomt van een stunt. Een kleine 24.000 toeschouwers komen op de Europese confrontatie af. ,,Ik hoop op een voetbalfeest”, sprak Letsch. ,,Ik zit nu 16 maanden bij Vitesse. We hebben lange tijd in lege stadions gespeeld. Tegen Stade Rennais (Conference League, 2-1 verlies) en Feyenoord (competitie, 2-1 zege) kregen we al volop de steun van onze aanhang. De sfeer was prachtig. We hebben onze supporters nu weer hard nodig tegen Spurs.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Darfalou, Frederiksen, Openda.

