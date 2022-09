Trainer Thomas Letsch vertrekt per direct bij Vitesse en tekent bij Duitse hekkensluiter

Het tijdperk van Thomas Letsch bij Vitesse is voorbij. De Arnhemse club heeft een akkoord bereikt met VfL Bochum. De Duitse coach stapt per direct over naar de Bundesligaclub in nood. Hij tekent voor twee jaar in Noordrijn-Westfalen.

Letsch (54) verlaat Vitesse vroegtijdig. De coach uit Baden-Württemberg had een contract tot juli 2023 in Arnhem. De eredivisionist ontvangt van VfL Bochum zodoende een afkoopsom voor de trainer.

Letsch verruilt Vitesse voor Bochum in de wetenschap dat hij in Nederland maximaal heeft gepresteerd. Met een vierde plek in zijn eerste jaar in de eredivisie, een bekerfinale en een historische Europese campagne heeft hij twee seizoenen succes gevierd.

Overnameperikelen

Dit jaar is alles anders in de hoofdstad van Gelderland. De selectie heeft in de zomer flink aan kwaliteit ingeboet. Daarbij zit de club in een overname door de Amerikaan Coley Parry. Voor Vitesse is allereerst handhaving in de eredivisie prioriteit. Over nieuw succes praat niemand.

Letsch staat bij Bochum voor een monsterklus. Hij is in Noordrijn-Westfalen de opvolger van Thomas Reis. De club staat met een punt uit zeven wedstrijden troosteloos onderaan in de Bundesliga. Letsch moet voor handhaving zorgen. Hij gaat voor de eerste keer in de Duitse topcompetitie aan de slag.

Nieuwe trainer

Vitesse gaat nu op zoek naar een nieuwe trainer. In de wandelgangen circuleert de naam van Joseph Oosting (trainer RKC) nadrukkelijk. Ook Edward Sturing (hoofd opleidingen Vitesse) en Dick Schreuder (trainer PEC Zwolle) worden genoemd. Verder is ex-speler en 101-voudig international Phillip Cocu, zonder club en zodoende per direct beschikbaar, geopperd.

Bij Vitesse komt de voordracht voor de nieuwe trainer van Benjamin Schmedes, de technisch directeur. ,,We zijn al van start gegaan met de invulling van de nieuwe technische staf”, vertelt Schmedes. ,,De interlandbreak verschaft ons daar de nodige tijd en ruimte voor. We hopen de nieuwe trainersstaf op korte termijn te presenteren.”

Reactie Letsch

Met Letsch verlaat ook Jan Fiesser Vitesse. Hij gaat als assistent mee naar Bochum.

Letsch is verheugd een kans te krijgen in de Bundesliga. ,,Maar ik kijk terug op een speciale tijd bij Vitesse, waarin we mooie successen en ervaringen met elkaar konden delen”, reageert trainer. ,,Aan de ene kant vind ik het jammer om de club na meer dan twee jaar te verlaten. Omdat ik van elk moment genoten heb. Van het begin tot het einde. Anderzijds wilde ik graag de mogelijkheid benutten om een team te coachen in de Bundesliga.”

Volledig scherm Thomas Letsch en technisch directeur van Vitesse Benjamin Schmedes (rechts). © Pro Shots / Paul Meima