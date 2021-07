Transfer Berghuis leidt bij Feyenoord- én Ajax-aanhang tot emoties: ‘Hij heeft jarenlang clubliefde geacteerd’

Komend seizoen ook vijf wissels toegestaan bij amateurs

6 juli Net als afgelopen seizoen mogen Nederlandse betaaldvoetbalclubs komend seizoen vijf wissels per wedstrijd toepassen. Nieuw wordt dit voor de senioren en de oudste jeugdcategorieën in categorie A van het amateurvoetbal. In het amateurvoetbal mocht dat afgelopen seizoen alleen in de bekercompetities.