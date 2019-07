Transfer De Ligt naar Juventus moet vandaag worden beklonken

De 19-jarige verdediger is al wekenlang akkoord met Juventus over een 5-jarig contract. De deal tussen de Italiaanse club en Ajax laat echter al langere tijd op zich wachten. De club uit Turijn zette aanvankelijk laag in, met een bod van 65 miljoen euro waarvan 50 miljoen euro vast en 15 miljoen euro bonus, maar dat werd direct van tafel geveegd door Ajax.

In de afgelopen dagen kroop Juventus steeds meer naar het gewenste bedrag van 75 miljoen euro. Afgelopen woensdag kwam het bod van 67 miljoen euro binnen in Amsterdam, maar Ajax houdt voet bij stuk en gaat niet onder het gewenste bedrag zitten. Een transfersom die voortkomt uit de toezegging vorig jaar aan De Ligt om als club mee te werken aan een transfer in ruil voor nog een seizoen Ajax. Op basis van die afspraak zetten de Amsterdammers niet in op de hoofdprijs, maar wel op een realistische en marktconforme transfersom.