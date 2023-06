TransferTalk | Ancelotti blijft plan A bij Brazilië, Aouar transfervrij van Lyon naar AS Roma

Daley Blind en Tijjani Reijnders vallen af voor finaleron­de Nations League met Oranje

Daley Blind en nieuwkomer Tijjani Reijnders zijn afgevallen voor de finaleronde van de Nations League met het Nederlands elftal. Het duo is samen met de geblesseerde Memphis Depay niet opgenomen op de 23-koppige spelerslijst voor de Final Four in eigen land.