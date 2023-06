TransferTalk | FC Twente veegt eerste bod op Cerny van tafel, Bayern haalt middenvelder en denkt aan Amrabat

Komst Azarkan naar FC Utrecht definitief, Van de Streek gaat en club hoopt op aanblijven Dost

De komst van Marouan Azarkan naar FC Utrecht is definitief. De vleugelaanvaller, opgeleid bij Feyenoord en de afgelopen twee seizoenen uitkomend voor Excelsior, begint komend seizoen aan een avontuur in stadion Galgenwaard. Ook FC Twente had belangstelling voor de 21-jarige Rotterdammer.