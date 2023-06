TransferTalk | Gregg Berhalter kandidaat bij Sparta, James Milner op recordjacht bij Brighton

Nederland is een Nations Lea­gue-land, maar bij een eindzege zal dat niet leiden tot gekte à la EK ’88

De finaleronde van de Nations League is het volgende grote internationale event dat de KNVB naar Nederland heeft gehaald. Maar hoe moeten we de status van het mini-toernooi duiden? En: leeft het al een beetje, een dag voordat Nederland en Kroatië aftrappen in de Kuip?