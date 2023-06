TransferTalk | Rudi Garcia volgt Luciano Spalletti op bij Napoli, Ludovit Reis blijft bij HSV

LIVE Nations League | Italië maakt razendsnel gelijk tegen Spanje, goal van Davide Frattesi afgekeurd

Italië en Spanje maken vanavond in een onderling uit wie de tegenstander van Kroatië wordt in de finale van de Nations League. De clash tussen de voetbalgrootmachten vindt plaats in De Grolsch Veste in Enschede, waar om 20.45 uur wordt afgetrapt. De winnaar speelt zondagavond (20.45 uur) de finale in de Kuip, de verliezer zondagmiddag (15.00 uur) tegen Oranje om de derde plaats. Volg de wedstrijd in ons liveblog.