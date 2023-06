TransferTalk | Twente veegt eerste bod op Cerny van tafel, keeperstrainer na tien jaar weg bij Feyenoord

Nieuwe hiërarchie en geen Memphis Depay bij Oranje: Ronald Koeman kan niet meer teruggrij­pen op wat vertrouwd is

Het Nederlands elftal werkt toe naar de finaleronde van de Nations League. Maar Ronald Koeman heeft meer te doen. Bij zijn rentree als bondscoach in maart bleek direct wat de valkuil is: teruggrijpen op alles wat vertrouwd was in zijn eerste periode in 2019. Er moet nieuw leven in bij Oranje. In een nieuwe hiërarchie. En met een andere spits dan Memphis Depay tegen Kroatië.