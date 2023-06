TransferTalk | Wereldkampioen Otamendi blijft Benfica trouw tot 2025

met video/poll ‘Bidonkee­per’ Nordin Bakker van Almere City droomt hardop van eredivisie: ‘We zijn er onwijs aan toe’

Hij was zaterdag tegen VVV de onbetwiste uitblinker bij Almere City, Nordin Bakker (25). In de penaltyserie keerde de doelman drie penalty’s, terwijl hij er eentje ‘over keek’. Dat biedt vertrouwen voorafgaand aan de tweestrijd met FC Emmen in de play-offs, waarvan vanavond het eerste deel wordt afgewerkt.