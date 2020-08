Transfervrij? ‘Wees niet te kritisch, je hoeft niet per se naar Real Madrid’

Door Dennis van Bergen



Het VVCS-team, potpourri aan voetballers zonder baan, voetbalt op 11 augustus tegen Almere City. En gek veel moeite om een elftal bijeen te scharrelen heeft teammanager Arjan Ebbinge niet. ,,In de eerste twee weken is de aanloop van werkzoekende spelers groter dan in andere jaren’’, vertelt de oud-prof van onder meer FC Groningen en Heerenveen. ,,We kunnen moeiteloos elf tegen elf spelen op de training. En ik verwacht dat nog meer jongens zich zullen melden. Dat is veelzeggend voor hoe de situatie nu is.’’



Tv-zender FOX Sports toonde maandag een clip met daarin een elftal transfervrije spelers. Eljero Elia stond ertussen. Jan Vertonghen ook. Net als Ricky van Wolfswinkel en Michel Vorm. Het zijn spelers die op korte termijn vast wel weer ergens onderdak zullen vinden, luxe onderdak waarschijnlijk. Veel interessanter is hoe het de contractloze voetballers afkomstig uit de onderkant van de eredivisie vergaat. En die uit de eerste divisie. Jongens als Kees Heemskerk, Bart Meijers en Thomas Kok bijvoorbeeld, die namens de VVCS-equipe in actie komen.