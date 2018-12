Trieste aftocht voor Volendam-doelman

Van Bommel standvas­tig: PSV sinds 1978 niet zo vaak met dezelfde basis

14:14 Als er bij PSV niets verandert in de basis in het duel met Excelsior van vrijdagavond, is het voor het eerst in 32 jaar dat de club vijf keer op rij met dezelfde basisploeg start in de eredivisie. Dat berekenden de statistici van Gracenote.