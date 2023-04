Troostprijs is ineens hoofdprijs voor Ajax: ‘We moeten realistisch zijn’

AZ laat op eigen veld tegen Heerenveen dure punten liggen

AZ is in eigen huis ternauwernood aan een nederlaag ontsnapt. Na een vroege achterstand redde de thuisploeg, die bijna de hele wedstrijd tegen een achterstand aan keek, in de slotfase een punt (1-1). AZ miste gedurende de hele wedstrijd een groot aantal kansen.