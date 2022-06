Turkse scheidsrechter Meler leidt Oranje tegen Polen

Proeven bij PEC, PSV en Feyenoord: met slimme technolo­gie einde maken aan discrimina­tie

In de stadions van Feyenoord, PSV en PEC Zwolle worden met hulp van slimme technologie proeven gedaan om discriminatie gerichter te bestrijden. De drie voetbalclubs werken mee aan een pilot van de KNVB en de Rijksoverheid. Het doel is om met technologische hulpmiddelen beter te kunnen vaststellen wie zich in de stadions schuldig maakt aan discriminerende uitlatingen.

