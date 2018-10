Turkse toparbiter Çakir fluit Oranje - Duitsland

De Turk had vijf keer eerder de leiding over een interland van het Nederlands elftal, voor het laatst op het WK 2014. Oranje moest toen in São Paulo in de halve finale via strafschoppen buigen voor Argentinië. Een jaar later mocht Çakir de finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Juventus fluiten. Hij was afgelopen zomer ook actief op het WK in Rusland.