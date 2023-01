Tussenbalans FC Utrecht: organisatorisch staat het elftal wel, nu nog wat avontuurlijker voetballen

Na een WK-break van een kleine twee maanden wordt de eredivisie vrijdag hervat. Hoe staan de clubs er na veertien speelrondes voor en wat zijn de verwachtingen voor de tweede seizoenshelft? Voor alle achttien clubs maken we de balans op, met in dit deel nummer 7: FC Utrecht.

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Cijfermatig zou je zeggen: ja. FC Utrecht start de tweede seizoenshelft komend weekeinde als gedeelde nummer 6, op slechts vijf punten achterstand van nummer 4 AZ. Dit is te danken aan een tamelijk indrukwekkende serie, waarin er van de laatste elf wedstrijden liefst acht gewonnen werden. Maar alom tevreden zijn ze in de vierde stad van Nederland, zoals wel vaker, niet. En dat heeft vooral te maken met het voetbal, dat volgens de kritische aanhang te weinig avontuurlijk was in de maanden voorafgaand aan de jaarwisseling.

In dat opzicht wordt het interessant wat de nieuwe trainer Michael Silberbauer, opvolger van de vanwege grensoverschrijdend gedrag opgestapte Henk Fraser, gaat brengen. Organisatorisch staat het elftal wel, iets wat grotendeels op het conto van Fraser mag worden geschreven. De vraag die rest: gaat de ingezette, stijgende lijn straks ook gepaard met het ‘Utregse’ voetbal dat ze in Galgenwaard zo graag zien? Het woord is aan Silberbauer.

Wordt het een spannende transferperiode?

Daar lijkt het niet op. Nou ja, als het klopt wat technisch directeur Jordy Zuidam zegt. Hij geeft aan dat er ‘in principe’ geen spelers bij komen en dat hooguit wat overbodige krachten zullen vertrekken. Maar goed, in het voetbal weet je het nooit. En bij FC Utrecht al helemaal niet. Dinsdag maakte de club bekend dat Zakaria Labyad aan zijn herstel gaat werken op de voor hem zo vertrouwde Utrechtse grond. Ondenkbaar is het dus allesbehalve dat de voormalige Ajax-aanvaller op korte termijn weer in het shirt speelt, dat hij tussen 2016 en 2018 ook al droeg. En dan wordt het, nog meer dan nu, dringen geblazen in Galgenwaard.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Bas Dost. In de eerste seizoenshelft was hij nog niet de goalgetter die hij in potentie nog steeds is, al was hij in dertien duels toch zes keer trefzeker. Nu de ervaren spits na weken van pijntjes weer helemaal is opgekrabbeld, kan hij weleens de man zijn die ervoor gaat zorgen dat FC Utrecht de komende periode nog wat plekken gaat stijgen op de ranglijst. Te meer omdat Silberbauer van de clubleiding de opdracht heeft gekregen om wat meer aanvallende accenten te leggen in het spel van FC Utrecht. Zondag komt Feyenoord op bezoek in Galgenwaard. Misschien wel typisch zo’n wedstrijd waarin Dost opstaat.

Prognose van de eindstand:

6de.