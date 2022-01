Tussenbalans Feyenoord: komst Bazoer kan voor extra zetje zorgen

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Absoluut. Feyenoord zit nog altijd in de slipstream van Ajax en PSV en voor het seizoen was er rekening gehouden met periode van gewenning onder de nieuwe trainer Arne Slot. De trainer van Feyenoord heeft echter snel de beoogde speelwijze er in gekregen in Rotterdam.

Natuurlijk, er waren teleurstellingen. Verliezen van FC Utrecht, Vitesse en vooral de Klassieker tegen een matig Ajax. En de drie gelijke spelen tegen RKC, FC Groningen en FC Twente. Maar het gat met koploper PSV en nummer twee Ajax is nog overbrugbaar. Bovendien deden de Rotterdammers het geweldig in de Conference League. Voor het eerst sinds december 2014 overleefde de club een Europese groepsfase.

Wordt het een spannende transferperiode in Rotterdam?

Dat is het al. Feyenoord greep naast Joey Veerman, die naar PSV vertrok. De club schakelde snel door naar Richedley Bazoer. De 25-jarige ster van Vitesse naar de Kuip halen is echter een lastig verhaal. De vraagprijs van Vitesse en het aanbod van Feyenoord liggen nog altijd fors uit elkaar. En ook met Bazoer zelf is nog geen akkoord bereikt. Feyenoord strikt de speler uiteraard alleen als de verhoudingen in de spelersgroep op salarisgebied niet scheef komen te liggen.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Reiss Nelson. De Engelsman weet dat Luis Sinisterra onomstreden is, maar de huurling van Arsenal is niet naar de eredivisie gekomen om alleen maar toe te kijken. Met zijn snelheid en doelgerichtheid kan hij straks alsnog een meerwaarde blijken te zijn in Rotterdam.



Prognose eindklassering: 2.