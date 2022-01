Tussenbalans Heracles: Alles wat fout kon gaan, ging fout en erger

Verloopt het seizoen naar wens?

Nee allesbehalve, alles wat fout kan gaan, ging fout en nog erger. Heracles begon met een selectie die verder leek te zijn dan de groep die een jaar geleden aan het seizoen begon. Maar het begon al niet lekker en de ploeg kreeg de flow maar niet te pakken. In november volgde de rampspoed.



Rai Vloet - de beste speler - raakte betrokken bij een dodelijk ongeval en viel weg. Zijn vervanger Ismail Azzaoui begon niet verkeerd, maar scheurde twee weken later zijn kruisband. Weer een week later voelde basisspeler Delano Burgzorg wat scheuren in zijn lies. De opties van trainer Frank Wormuth raakten op.

Wordt het een spannende transferperiode?

Dat is nog maar de vraag, want Heracles heeft niet per se goede herinneringen aan directe winterversterkingen. Vorig jaar kwam Ahmed Kutucu over van Schalke 04, maar de spits kon het absoluut niet waarmaken. Hij bleek een enorme fysieke achterstand te hebben en vertrok aan het einde van het seizoen zonder ook maar iets te hebben betekend.



En wat als Rai Vloet toch weer aan kan haken? Is er dan nog een nieuwe ‘10’ nodig? Hij is sinds maandag terug op het trainingsveld van Heracles. De club vindt Ryan Thomas van PSV een interessante speler, maar meer dan dat lijkt het op dit moment nog niet te zijn.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Dat is een lastige. Voor het seizoen keek iedereen naar Vloet en dat lie volledig anders. Wordt het Bilal Basacikoglu? De vleugelaanvaller schoot in de eerste seizoenshelft geen deuk in een pakje boter schoot, ging apart trainen en wordt langzaam steeds beter.



Of wordt het die aanvaller op rechts, Nikolai Laursen? Die flets en onzichtbaar begon, ook apart ging trainen en nu steeds opvallender wordt. De kans is groter dat Heracles het van het collectief moet hebben.

• Prognose van de eindklassering: 13

Volledig scherm Nikolai Laursen (midden) komt op stoom bij Heracles. De aanvaller kwam dit seizoen over van FC Emmen. © Pro Shots / Erik Pasman