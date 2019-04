Twaalf clubs maken nog kans op promotie naar de eredivisie

PSV duimt voor per brancard afgevoerde Lozano

0:13 Trainer Mark van Bommel van PSV hoopt vrijdag uitsluitsel te krijgen over de ernst van de blessure van Hirving Lozano. De aanvaller viel in de slotfase van de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (0-3) uit met een knieblessure na een hard duel met Freek Heerkens. Lozano ging met een brancard het veld af. ,,Ik kan er nu nog niets over zeggen", zei Van Bommel. ,,Ik kan alleen maar hopen dat het meevalt.”