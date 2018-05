Twente-supporters plaatsen spandoeken bij stadions: 'Tot snel'

Op social media circuleren foto's van diverse stadions in Nederland. Onder meer bij Feyenoord, Heracles Almelo, Vitesse, Excelsior en NAC Breda hangt een spandoek. 'Leedvermaak is een groter compliment dan medelijden. Tot snel!', valt er op de doeken te lezen.



Een paar uur later kwam er reactie vanuit Breda. Bij het stadion van FC Twente werd 500 kilo zout gedumpt en hing er een spandoek: 'Wij strooien extra zout in jullie wonden, heel Nederland had de hoop dat jullie niet meer bestonden'.



Zondag speelt Twente tegen NAC voorlopig zijn laatste eredivisiewedstrijd. Om 14.30 uur in Enschede.