Twijfel rond Pasveer verdwijnt als sneeuw voor de zon: ‘Waar hij hard aan gewerkt heeft, is geduld hebben’

Was dit de beste wedstrijd onder Ten Hag? ‘Kan me nog een avond in Madrid herinneren’

20 oktober Erik ten Hag zag Ajax tegen Borussia Dortmund (4-0) misschien wel de beste wedstrijd onder zijn leiding spelen. ,,Al kan ik me ook nog een wedstrijd in Madrid herinneren”, doelde hij op een memorabele zege op Real (1-4). ,,Maar veel beter dan vanavond hebben we niet vaak gespeeld denk ik.”