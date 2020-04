Twijfels over EK in Amsterdam: ‘Er is nog geen definitieve go’

Door de coronacrisis kon de UEFA niet anders dan het Europees Kampioenschap een jaar op te schuiven. De Europese voetbalbond gaat er daarbij vanuit dat alle twaalf steden nog altijd graag de organisatie op zich willen nemen. Inmiddels klinken de eerste geluiden echter dat dit niet zo vanzelfsprekend is. Bilbao, Rome en München uitten onlangs hun twijfels of de organisatie in de huidige tijden vol zorgen over de coronacrisis wel haalbaar is. Amsterdam heeft de haalbaarheid nog even voor zich uitgeschoven, maar op de achtergrond wordt wel het een en ander in kaart gebracht.

Bij de lancering van Amsterdam als speelstad is er sprake van een co-productie van de Johan Cruijff Arena, de gemeente Amsterdam, de KNVB en Schiphol. ,,Door alle problemen en zorgen is deze beslissing nog even uitgesteld’’, zegt Henk Markerink, de directeur van de Johan Cruijff Arena. ,,Er is dus nog geen definitieve go, daar zijn alle partijen voor nodig. De gemeente Amsterdam moet er nog een ei over leggen. De KNVB wil graag. Wij ook, maar hebben ook andere dingen in die periode al gepland staan. Daar moeten we dus mee puzzelen en met die nieuwe tekening zijn we nu op de achtergrond met potlood bezig.”