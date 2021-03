UEFA hakt knoop door: geen beperking op fans bij EK en meer wissels

Ook besloot de UEFA om vijf wissels toe te staan op het EK van komende zomer. In heel wat nationale competities en ook in de Europese bekertoernooien wordt al gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vijf in plaats van drie keer per wedstrijd te wisselen. De regel wordt ook doorgetrokken naar de Final Four van de Nations League.



De internationale spelregelcommissie IFAB besloot vorig jaar om die optie toe te staan, zodat de spelers iets meer rust kunnen krijgen in een jaar waarin de speelkalender door de coronacrisis nog wat voller en compacter is geworden. Deze optie geldt tot en met komende zomer. De UEFA moet beslissen of hier bij het EK ook gebruik van wordt gemaakt.