UEFA klaagt KNVB aan door herhalingen op grote scherm

Sneijder: Ik had in het rijtje met Ronaldo en Messi kunnen staan

21:30 Als Wesley Sneijder volledig voor de sport had geleefd had hij in het rijtje Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gestaan. Dat zegt de 35-jarige Utrechter in het FOX Sports-programma ‘De Jaren van Perez'.